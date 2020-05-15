قال المخرج مجدي أحمد علي، إن الفنان محمد رمضان ممثل جيد جدا، وأن المنتج محمد السبكي عرض عليه العمل مع في عمل في وقت سابق ووافق بشرط وافق عليه السبكي.

أضاف، في لقاء ببرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد بقناة «ten» الفضائية: «أنا رأيي إن محمد رمضان من الممثلين الكويسين جدا ولكن خدوه في سكة مش صحيحة أو هو خد نفسه في سكة كدا مش صحيحة أو مش دايما صحيحة، وأنا أشتغل عادي مع محمد رمضان».

وأكد أن اختيار فريق العمل بدرجة كبيرة جدا من مسؤولية المخرج وليس للمنتج تدخل فيه ولا في التصوير أو الكتابة، موضحا أن لا يعطي فرصة في أعماله لتدخل المنتج أو نجوم العمل في دوره كمخرج.

تابع علي: «وعلى فكرة محمد السبكي عرض علي عمل وقلت له بشرط انك تستلم من الفيلم المخرج هو المسؤول عن كل شيء ووافق، دور المنتج بس في إنه يقول إن النجم أو اتنين مهمين ليه في الشبك، ويمكن يكون للمثل رأي في الشخصيات اللي قدامه، إنما مفيش يجيب صاحبته أو خالته معنديش الكلام دا».

