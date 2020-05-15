سفارة روسيا في الكاميرون: البحارة الروس المختطفون قبالة سواحل غينيا الاستوائية على قيد الحياة

أعلنت السفارة الروسية لدى الكاميرون، اليوم الجمعة، أن البحارة الروس الذين اختطفهم قراصنة قبالة سواحل غينيا الاستوائية لايزالون على قيد الحياة، ويفترض أنهم متواجدون في نيجيريا، والعمل جار لإطلاق سراحهم.

وجاء في بيان للسفارة - أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "أنه وفقا للمعلومات المتاحة فإن البحارة الروس الذين اختطفهم قراصنة قبالة ساحل غينيا الاستوائية ليلة التاسع من مايو، على قيد الحياة، ولدى اثنين منهم إصابات طفيفة".

ووفقاً للبعثة الدبلوماسية، فإن الرهائن محتجزون في نيجيريا.

وأضاف البيان: "تعمل الشركة المالكة للسفينة وسلطات غينيا الاستوائية بنشاط لإطلاق سراحهم. وقد تم إخراج مواطن روسي من اثنين يعالجان في مستشفى لاباز. والآخر ما زال يخضع لإشراف الأطباء".

يذكر أنه في 9 مايو، هاجم قراصنة السفينة دجيبلوهو في ميناء لوبا والسفينة ريو ميتونج في مرسى ميناء مالابو في غينيا الاستوائية، وتم اختطاف ثلاثة روس نتيجة للهجوم، وأصيب روسيان آخران.