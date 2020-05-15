 أيمن أشرف: أتمنى بقاء رمضان صبحي مع الأهلي.. وخسارة لصالح جمعة إنه «مايكبرش اسمه» - بوابة الشروق
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أيمن أشرف: أتمنى بقاء رمضان صبحي مع الأهلي.. وخسارة لصالح جمعة إنه «مايكبرش اسمه»

شريف أبوحمد
نشر فى : الجمعة 15 مايو 2020 - 2:28 ص | آخر تحديث : الجمعة 15 مايو 2020 - 2:28 ص

أشاد أيمن أشرف مدافع الأهلي، بالثنائي رمضان صبحي، وصالح جمعة زميليه في الفريق، مشيرا إلى أن يتمنى بقاء الجناح المعار من هادرسفيلد الإنجليزي بصفوف القلعة الحمراء، ومتمنيا التوفيق لصالح بالفترة القادمة.

وقال أيمن أشرف في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس"عن رمضان صبحي:«شخصية جيدة جدا واتذكره منذ صغره حينما كان يأتي لنا في استراحة الناشئين بالنادي، ولكن موقفه الآن بينه وبين الناديين».

وأضاف:«أتمنى أن يكون رمضان صبحي معنا بالعام المقبل، وهو رجل وله دور مهم في الفريق».

وعن صالح جمعة قال:«أحب صالح جمعة للغاية، واتمنى له التوفيق في الفترة القادمة، وبقاءه مع الفريق، وإنه يؤدي معنا ويفيدنا لأنه لاعب جيد».

وأكمل مدافع سموحة السابق:«خسارة "مايكبرش" اسمه ويجعله مرتبطا بالأهلي في التاريخ».


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