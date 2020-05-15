لجنة حقوقية أممية تطلب تعويضا لإيطالية قصيرة القامة مُنعت من الالتحاق بالمطافئ

طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، بتعويض إمرأة إيطالية لم يتم تعيينها كإطفائية بسبب كونها قصيرة القامة، واعتبرت ذلك تمييزا ضدها.

ويبلغ طول المرأة 161 سم، وهو أقل من الحد الأدنى البالغ 165 سم لرجال الإطفاء المحترفين من الذكور والإناث في إيطاليا.

ووجدت اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها أن "هذا التقييد له تأثير غير متناسب على النساء، حيث إن النساء أقصر بكثير في المتوسط ​​من الرجال".

ووجدت اللجنة أن الدولة الإيطالية ومحاكمها أخفقت في إثبات سبب الحاجة إلى أن طول 165 سم من متطلبات هذا المنصب.

وأشارت اللجنة أيضا إلى أن المدعية عملت بنجاح كإطفائية متطوعة لسنوات.

وقال القرار إن على إيطاليا أن تقدم تعويضات ويجب عليها أن تفكر في توظيف المرأة في فرقة الإطفاء الوطنية إذا كانت لا تزال تريد العمل هناك.

بالإضافة إلى ذلك، يجب عليها تعديل شروط التوظيف لمنع المزيد من التمييز.