السعودية تعزو ارتفاع إصابات كورونا للتجمعات الاجتماعية غير المشروعة

حثت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، المواطنين على الالتزام بالقواعد وتجنب التجمعات الاجتماعية التقليدية خلال شهر رمضان المبارك، حيث سجلت المملكة رقما قياسيا يوميا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، عن 2307 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المميت وهو رقم قياسي يومي. ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي إلى 49176 حالة إصابة، مع 292 حالة وفاة بسبب كوفيد 19.

وقالت الوزارة أمس الخميس، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الفتاك بين الأطفال ارتفع بنسبة 125 في المائة، وهو تطور تسببت به التجمعات الاجتماعية غير المشروعة خلال شهر رمضان المبارك.

يذكر أن السعودية حظرت التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، وحددت غرامات للمخالفين تتراوح بين 5000 ريال (1333 دولار) و مائة ألف ريال.

وأوقفت السعودية، صلاة الجماعة في المساجد وعلقت مناسك الحج والعمرة وحظرت السفر الدولي والداخلي كجزء من إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس.

وسيتم فرض حظر تجول على مدار 24 ساعة على الصعيد الوطني في الفترة من 23 إلى 27 مايو الجاري خلال عطلة عيد الفطر، وهو العيد الذي يعقب نهاية شهر رمضان المعظم.