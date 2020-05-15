استقالة وزيرة ثقافة النمسا، ومهرجان سالزبورج للموسيقى الكلاسيكية يقلص برنامجه

علنت أولريكه لوناسيك، وزيرة الدولة للشؤون الثقافية المنتمية لحزب الخضر في النمسا، استقالتها من منصبها صباح اليوم الجمعة، بعد أن واجهت اتهامات بعدم الكفاءة.

يأتى ذلك، فيما قال منظمو مهرجان سالزبورج، أكبر مهرجان للموسيقى الكلاسيكية في العالم، اليوم، إنهم يخططون لإقامة المهرجان هذا الصيف ولكن ببرنامج مخفض بينما سيتم تأجيل الاحتفالات المئوية التي كان مخططا لها إلى العام المقبل.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تقديم الحكومة في فيينا خطة لإعادة الحياة الثقافية في النمسا بعد حالة الإغلاق التي فرضها تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .

وسيُسمح في أواخر الشهر الجاري، بإقامة العروض على ألا يتجاوز الجمهور 100 شخص ، وسيتم رفع هذا الحد إلى 250 شخصاً في يوليو المقبل وإلى 1000 شخص في أغسطس، على أن يحافظ المشاهدون على مسافة متر واحد بينهم.

وقال مديرو مهرجان سالزبورج إنه ستعين عليهم وضع برنامج جدول زمني جديد، بالإضافة إلى خطة السلامة الصحية التفصيلية للضيوف والفنانين.

وكان من المقرر أن يستمر المهرجان من منتصف يوليو حتى نهاية أغسطس، احتفالًا بنسخته المئوية في مسقط رأس موتسارت بعرض موسيقاه الأوبرالية "دون جيوفاني" و"ذا ماجيك فلوت" ، بالإضافة إلى مسرحية جديدة من انتاج الروائي والكاتب المسرحي النمساوي بيتر هاندكه الحاصل على جائزة نوبل للأدب لعام 2019.

وواجهت الحكومة مؤخرًا ضغوطًا شديدة من الفنانين البارزين ومديرو الثقافة لوضع خطة خروج من حالة الإغلاق للفنون، وليس فقط لمبيعات التجزئة والرياضة والسياحة والتعليم.