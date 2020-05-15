يرفض تروى ديني مهاجم واتفورد الإنجليزي، عودة البريميرليج في الفترة المقبلة، وذلك في ظل ظروف فيروس كورونا "كوفيد 19"، مشيرا إلى أنه لا يريد تعرض عائلته للخطر.

ووافقت الحكومة البريطانية على استئناف الأنشطة الرياضية في يونيو المقبل، وأكد أوليفر دودن وزير الثقافة البريطاني على أن الحكومة فتحت الباب أمام عودة حياة كرة القدم مجددا.

وقال ديني عبر حسابه الشخصي على "انستجرام":«إنني لا أتحدث حتى عن كرة القدم في الوقت الحالي، أنا أتحدث عن صحة عائلتي».

وأضاف مهاجم واتفورد البالغ من العمر 31 عاما:«إذا شعرت أنني لا أعتني بأسرتي فلن أفعل ذلك، ولن أعرض عائلتي للخطر».

وواصل:«ماذا سيفعلون يأخذون مني المال؟ لقد حدث من قبل لذلك لا يزعجني، إنهم يتحدثون عن عدم اللعب أمام الجماهير حتى عام 2021 لذلك في حالة عدم وجود من الآمن الكافي في أن يكون المشجعون داخل الاستاد فلماذا يكون آمنًا للاعبين أن يكونوا هناك؟

وكان ديني قائد واتفورد جزءًا من مكالمة جماعية هذا الأسبوع مع رابطة اللاعبين المحترفين ومسؤولي الدوري الإنجليزي والحكومة حول إجراءات السلامة المحيطة بمشروع إعادة اللعب مجددا، ولكن مهاجم واتفورد قلق بشأن استئناف كرة القدم مرة اخرى.