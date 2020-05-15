إصابة شخصين إثر سقوط شرفتي عقار قديم عليهما غربي الإسكندرية

أصيب شخصين، مساء الخميس، إثر انهيار شرفتي عقار "قديم" مأهول بالسكان، ومكون من 4 طوابق، عليهما، لدى مرورهما أسفله في شارع المكس، التابع لمنطقة القباري، غربي الإسكندرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء سامي عبدالرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد انهيار شرفتي الطابقان الثالث والرابع في الشارع، وأسفر ذلك عن إصابة شخصين، تصادف مرورهما أسفل العقار لحظة وقوع الشرفتين.

وبانتقال الشرطة رفقة قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، ومسئولي حي غرب، إلى موقع الحادث، تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار، حرصا على سلامة المارة من المواطنين.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.