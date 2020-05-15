البابا بنديكت يشيد بسلفه يوحنا بولس باعتباره منقذ الكنيسة الكاثوليكية من أزمة ستينيات القرن الماضى

قال البابا المتقاعد بنديكت السادس عشر في رسالة نشرت اليوم الجمعة، إن البابا الراحل يوحنا بولس الثاني هو البابا الذي أنقذ الكنيسة الكاثوليكية من أزمة أحدثتها إصلاحات ستينيات القرن الماضي.

وتم تداول الرسالة، التي نشرها مؤتمر الأساقفة البولنديين، قبل الاحتفالات بالذكرى المئوية لميلاد البابا البولندي، والتى توافق يوم 18 مايو.

وبحسب بنديكت، عندما تولى الكاردينال كارول فويتيلا الباباوية عام 1978، "كانت الكنيسة في وضع مأساوي" بسبب تداعيات المجمع الفاتيكانى الثاني.

وأضاف بنديكت أن المجمع الذي انعقد بين عامي 1962 و1965 أدخل إصلاحات شاملة، مثل إلغاء إقامة القداس باللاتينية، لكنه دفع الناس أيضا إلى التساؤل عن كل شيء بصدد الكنيسة، مما يهدد بقاءها .