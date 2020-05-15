انخفاض صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى النصف في أبريل

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انخفضت صادرات السيارات الكورية الجنوبية في شهر أبريل إلى حوالي النصف عن نفس الشهر من العام الماضي بسبب الطلب الضعيف في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سول، اليوم الجمعة، أن إنتاج السيارات في البلاد تراجع بنسبة 2ر22% على أساس سنوي إلى 289515 وحدة في أبريل الماضي،بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وانخفضت صادرات البلاد من السيارات بمقدار3ر44 %على أساس سنوي إلى 123906 وحدة في شهر أبريل.

ومن جانب آخر، ارتفعت المبيعات المحلية بمقدار 8% إلى 167375 وحدة في أبريل على خلفية الترويج والجهود التسويقية لشركات صناعة السيارات، حيث زادت مبيعات السيارات الكورية بنسبة 4ر6% لتصل إلى 144230 وحدة، وصعدت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 7ر18% إلى 23145 وحدة.

وسجلت السيارات الصديقة للبيئة نموا مستمرا وارتفعت صادراتها والطلب المحلي عليها بنسبتي 5ر11ل%و 3ر28% على التوالي في ظل الصعوبات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية الكورية بنسبة 6ر94% إلى 9761 وحدة مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ولكن تراجعت الصادرات الكورية من قطع غيار السيارات بنسبة 6ر49 بنسبة إلى 02ر1 مليار دولار بسبب تداعيات إغلاق الشركات الكورية الرئيسية لصناعة السيارات مصانعها في الخارج نتيجة تفشي فيروس كورونا.