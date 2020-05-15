إزالة حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة بقريتي الدوير والبربا في أسيوط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وشدد المحافظ على أنه لا تهاون في حق الدولة وسيتم التصد بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

كان المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام للمحافظة، ترأس حملة استهدفت إزالة مخالفات وتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بقريتي البربا والدوير بمركز صدفا بمشاركة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي، وتم تنفيذ إزالة لـ7 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة منهم 5 قرارات لتعديات على أرض زراعية بقرية الدوير وقرارين لتعد على أراضي مملوكة للدولة بقرية البربا.

ووجه المحافظ باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم أمس إحالة 13 متهما إلى النيابة العسكرية من المعتدين على أراضي أملاك الدولة، وأمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.