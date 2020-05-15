مسؤول روسي: الإرهابيون يكثفون أنشطتهم في الشرق الأوسط مستغلين كورونا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرمولوتوف، بأن الإرهابيين يقومون بتكثيف أنشطتهم في الشرق الأوسط، وعلى الأخص في سورية والعراق، مستغلين في ذلك انتشار وباء كورونا، وأن الخلايا النائمة للمنظمات الإرهابية لم تختف من الدول الأوروبية على الرغم من نظام التباعد الاجتماعي المفروض وعدم وجود حشود كبيرة للناس هناك.

وقال سيرومولوتوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، نشرت اليوم الجمعة : "ما يثير القلق بشكل خاص في هذا الصدد، هو الوضع في عدة مناطق في أفريقيا، مع أنني لا أستطيع القول بأن التهديد الإرهابي في البلدان الأخرى أصبح ضعيفا"، مضيفا: "الوضع في عدد من المناطق في العالم لا يمكنه إلا أن يثير القلق".

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، قائلا: "على سبيل المثال، تسعى المنظمات الإرهابية لكسب "نقاط" مستغلة تفشي الوباء، وذلك بالتكثيف الحاد لأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا والعراق".

ووفقًا له، "في ظل ظروف نظام التباعد الاجتماعي القسري في أوروبا على خلفية انتشار وباء كورونا، لم يختف التهديد هناك أيضًا، على الرغم من عدم وجود تجمعات كبيرة للناس"، مشيرا إلى أن "الخلايا النائمة التابعة للمنظمات الإرهابية الدولية في هذه الدول لم تختف".

واختتم نائب وزير الخارجية بالقول: "نأمل في ظل تفشي وباء الفيروس التاجي، بألا يفقد المجتمع الدولي تماسكه وحزمه في الحرب المشتركة ضد الإرهاب".