إيطاليا تعتقل شخصا يشتبه بتقديمه هوية مزورة لمهاجم سوق برلين لعيد الميلاد

أعلنت الشرطة الإيطالية إلقاء القبض على رجل جزائري "ربما" أعطى لمهاجم سوق عيد الميلاد في برلين أنيس عمري، وثيقة مزورة استخدمها للسفر من إيطاليا إلى ألمانيا.

وتم إلقاء القبض على المشتبه به والذي تم تحديد هويته بالحروف الأولى "سي إم إس" في نابولي في أبريل، في إطار تحقيق قاد إلى القبض على سبعة آخرين، ولم يتم الكشف عن العملية سوى اليوم الجمعة.

وكان عمري، وهو لاجئ تونسي تم رفض طلب لجوئه، قد وصل إلى إيطاليا بقارب مهاجرين عام 2011، ويعتقد أنه أصبح متشددا في سجون إيطالية قبل أن يسلك طريقه إلى ألمانيا.

وفي 19 ديسمبر، اقتحم بشاحنة سوق عيد ميلاد مزدحم في برلين، ما خلف 12 قتيلا قبل أن يلوذ بالفرار في عدد من الدول الأوروبية.

ووصل عمري (24 عاما) إلى سيستو سان جيوفاني وهي ضاحية بميلانو، بعد أربعة أيام من الهجوم حيث تم اعتراضه بالصدفة من جانب دورية شرطة وقتل بالرصاص.