تموين الاسكندرية: عمليات توريد القمح المحلي تخطت المائة ألف طن

أعرب المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية عن سعادته بتخطى عمليات توريد القمح المحلى للمائة الف طن حتى الأن وذلك خلال شهر من بداية موسم التوريد حيث بلغ اجمالى ما تم توريده حتى اليوم 102118.826 طن.



وقال "سعد الله" نأمل فى تحقيق أرقام قياسية عن كل عام.



ووجه الشكر الى لجان استلام القمح برئاسة مديرية التموين من خلال قسم صيانة الحبوب برئاسة محمود عبد المعطى وفريق العمل التابع له وتحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية وجميع افراد اللجان من الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والشركات المسوقة وجمعية القبانية على قيامهم بمجهودات من خلال ظروف صعبة وغير عادية هذا العام و حرصهم الشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال هذه الفترة.