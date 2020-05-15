وزير الخارجية الألماني يعتزم إجراء مشاورات مع دول سياحية حول تخفيف قيود السفر

يعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إجراء مشاورات الأسبوع المقبل مع نظرائه من الدول التي يفضل الألمان قصدها لأغراض سياحية حول كيفية تخفيف القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة كورونا تدريجيا.

وذكرت مصادر من وزارة الخارجية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الدول المدعوة للمشاركة في الاجتماع الذي سيُعقد عبر الفيديو يوم الاثنين المقبل هي إسبانيا وإيطاليا والنمسا واليونان وكرواتيا والبرتغال ومالطا وسلوفينيا وقبرص وبلغاريا.

ويهدف الاجتماع إلى تنسيق فتح الحدود أمام السائحين.

يُذكر أن ألمانيا أصدرت تحذيرا للسائحين الألمان من السفر إلى أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا حتى 14 يونيو المقبل.

ويعتزم ماس تخفيف هذا التحذير تدريجيا بعد هذا الموعد ليشمل دولا أوروبية أولا، وذلك في حال عدم حدوث انتكاسة في مكافحة الجائحة.

وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أعرب أول أمس الأربعاء عن تطلعه لإعادة فتح الحدود مع فرنسا وسويسرا والنمسا اعتبارا من 15 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تعود حركة الحدود مع لوكسمبورج إلى طبيعتها غدا السبت.

وتجري ألمانيا مشاورات مع الدنمارك أيضا لإعادة فتح الحدود.

وهناك أمل في قضاء السائحين الألمان عطلات صيفية في النمسا وكرواتيا واليونان، وهي الدول الأقل تضررا في أوروبا من جائحة كورونا، وتعزيز السياحة العابرة للحدود في أسرع وقت ممكن.

وقال ماس أول أمس الأربعاء: "يجب أن يكون الهدف هو تنسيق النهج في أوروبا بأفضل طريقة ممكنة، حتى لو اختلف الوضع من بلد إلى آخر. لا يتعين علينا أن نسير جميعا بنفس الإيقاع، ولكن لا يتعين علينا أيضا أن نتسابق - حتى لا نخطو على أقدام بعضنا البعض".