تركيا تسجل عجزا كبيرا في الميزانية بسبب أزمة كورونا

سجلت تركيا عجزا كبيرا في ميزانيتها بسبب إجراءات احتواء جائحة فيروس كورونا، التي أصابت النشاط الاقتصادي بالشلل في الوقت الذي زاد فيه الإنفاق العام وتأجل تحصيل الضرائب.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة المركزية التركية سجلت عجزا ماليا شهريا قدره 2ر43 مليار ليرة (3ر6 مليار دولار) خلال أبريل الماضي، وذلك بعد تسجيل عجز قدره 7ر43 مليار ليرة في مارس الماضي.

وكان العجز في أبريل من العام الماضي 3ر18 مليار ليرة فقط، في حين بلغ إجمالي العجز المالي خلال العام الماضي ككل 7ر123 مليار ليرة.

كانت تركيا قد بدأت فرض حظر تدريجي على تحرك المواطنين للحد من انتشار الفيروس في مارس الماضي، ثم أعلنت حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد بقيمة 240 مليار ليرة (7ر34 مليار دولار) تتكون بشكل أساسي من تأجيلات لتحصيل الضرائب، بهدف مساعدة الشركات في تجاوز العاصفة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

في الوقت نفسه ارتفع الإنفاق الحكومي بدون حساب أقساط فوائد القروض بنسبة 9ر28% إلى 4ر91 مليار ليرة خلال أبريل الماضي.

ولمحاولة تقليص العجز في مالية الحكومة توسعت الخزانة التركية في الاقتراض حيث طرحت سندات بقيمة 60 مليار ليرة خلال الشهر الماضي، وهو ضعف قيمة القروض التي كانت تستهدفها الخزانة قبل تفجر أزمة كورونا.

ووصلت حصيلة الضرائب خلال الشهر الماضي 1ر49 مليار ليرة مقابل 8ر48 مليار ليرة في الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك سبب قرار الحكومة تأجيل تحصيل ضريبة الشركات وضريبة الدخل.

وزادت إيرادات الخزانة العامة التركية خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر13% فقط وهو ما يشير إلى زيادة حقيقية عند وضع معدل التضخم البالغ 9ر10% في الحساب.