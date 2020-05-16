اقتصاد بيرو يتباطأ بأكثر من 16% في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا

قال معهد الإحصاء (آي إن إي آي) اليوم الجمعة، إن اقتصاد بيرو انكمش بنسبة 26ر16 في المائة في مارس الماضي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الحكومة في مارس الماضي فرض قيود لكبح الجائحة.

وكانت القطاعات الأكثر تضررا هي البناء، الذي تقلص بنسبة 28ر46 في المائة، والمساكن والمطاعم ، التي تراجعت بنسبة 35ر42 في المائة.

وتعد بيرو الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية هي ثاني أكبر دولة في القارة تعاني من حالات الإصابة بالفيروس المميت بعد البرازيل، حيث سجلت وزارة الصحة 604ر80 حالة إصابة مؤكدة و267ر2 حالة وفاة أمس الخميس.