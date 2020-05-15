الفاتيكان يعلق على الجدل حول اعتناق متطوعة إيطالية للإسلام

انتقد الفاتيكان الناشطين الذين هاجموا الناشطة الإيطالية، سيلفيا رومانو، التي تم تحريرها من قبضة المسلحين في إفريقيا وأعلنت أسلامها مؤخرا، داعيا إلى "التغلب على الخوف من المجهول".

وتعليقا على تعرض الفتاة لوابل من الشتائم والتهديدات بعد اعتناقها الإسلام، قال رئيس قسم المهاجرين واللاجئين في المجمع الفاتيكاني لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، الكاردينال مايكل تشيرني، في تصريح أدلى به اليوم الجمعة: "مباعث الخوف والأحكام المسبقة، التي لا تزال كثيرة جدا، تجعلنا أبعد من الآخرين وتمنعنا من التحول إلى جيران لهم والخدمة لهم بالحب"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف تشيرني: "كم من الأحكام المسبقة علينا أن نتجاوز... الأحكام المسبقة لا ترتبط بالجانب الديني فقط، إنها جزء من طريقة تفكيرنا وغالبا ما تؤدي إلى خوف معين تجاه المجهول".

وأكد الكاردينال: "يجب علينا أن نكون قادرين على التغلب على الخوف، وكما يطلب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إنها ليست أمرا بسيطا، بل عملية يجب أن نتعلم القيام بها".

وتابع تشيرني: "نقص المعرفة بالآخر هو ما يقودنا إلى تبني الأحكام المسبقة وبالتالي إلى وصم الشخص بشيء ما".

وأوضح المسؤول الفاتيكاني أن "عكس الإيمان قد لا يعني الإلحاد، بل الخوف، الشلل الإنساني والروحي"، لافتا إلى أن "التغلب على الخوف لا يتم بالحجج المنطقية والتوضيحات، بل باللقاء الذي يتجاوز الخوف".

واختطفت سيلفيا، الشابة الإيطالية التي تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، في 20 نوفمبر 2018 في مدينة تشاكاما جنوب كينيا وتم نقلها لاحقا إلى الصومال.

وعادت رومانو إلى إيطاليا السبت الماضي بعد تحريرها، إلا أن تأكيدها اعتناق الإسلام طوعا أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والاجتماعية الإيطالية وانتقادات واسعة من بعض الناشطين.