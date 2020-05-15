المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تعلن إرشادات لإعادة فتح الاقتصاد

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أحد العاملين بالرعاية الصحية ينقل جثمان أحد ضحايا مرض كوفيد-19 في نيويورك يوم 13 ابريل 2020. تصوير: مايك سيجار - رويترز.

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس توجيهات بشأن إعادة فتح المطاعم والحانات والمدارس وأماكن العمل.

وتأخر اصدار التوجيهات وسط اعتراضات من البيت الأبيض بسبب كونها مفرطة في الإلزام.

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض وثائق "أداة اتخاذ القرار" من صفحة واحدة تحدد كيفية إعادة فتح أي منشأة وسط جائحة فيروس كورونا.

يشار إلى أن التوجيهات عامة إلى حد كبير، وتدعو الشركات والمدارس وغيرها إلى الامتثال أولاً للأوامر الحكومية والمحلية والقدرة على حماية السكان ذوي المخاطر العالية قبل المضي قدمًا.

وتنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الشركات بضمان التباعد الاجتماعي المناسب ، وتعزيز ممارسات الصحة والسلامة وتطوير القدرات لتحديد وتتبع الأعراض.

كما أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توجيهات لأنظمة النقل الجماعي والمخيمات الصيفية ومرافق رعاية الأطفال.