دلتا إيرلاينز تعتزم انهاء خدمة جميع طائرات بوينج 777 بنهاية العام

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أعلنت شركة الطيران الأمريكية "دلتا أيرلاينز" يوم الخميس أن جميع طائرتها من طراز بوينج 777 للمسافات البعيدة ستخرج من الخدمة بنهاية العام الجاري.

وكتب إد باستيان الرئيس التنفيذي لشركة دلتا في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين أنه سيتم إيقاف 18 طائرة من طراز بوينج 777 وسيتم استبدالها بطائرات إيرباص /إيه 330/ و /إيه 350-900/ على جميع الرحلات الدولية ذات المسافات الطويلة.

وقال باستيان إن اخراج ما وصفه بالأسطول "الأيقوني" من الخدمة ليس "قراراً سهلاً"، ولكنه أشار إلى أن طائرات إيرباص "أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وأكثر فعالية من حيث التكلفة".

وقالت دلتا إنها تنفق 50 مليون دولار يوميا منذ تفشي وباء فيروس كورونا وأن قيود السفر اللاحقة تسببت في توقف معظم الرحلات الجوية.

وقالت الشركة إن أكثر من 41 ألف موظف أخذوا أجازة اختيارية بدون أجر.