 خروج أسرة كاملة من عزل المدينة الجامعية ببني سويف بعد تعافيهم من كورونا - بوابة الشروق
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خروج أسرة كاملة من عزل المدينة الجامعية ببني سويف بعد تعافيهم من كورونا

حازم الخولى:
نشر فى : الجمعة 15 مايو 2020 - 3:18 م | آخر تحديث : الجمعة 15 مايو 2020 - 3:18 م

أعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، تعافي وخروج 3 حالات جديدة من المستشفى لأسرة مكونة من زوجين وابنتهما 5 سنوات من محافظة الفيوم، تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لترتفع أعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى 13 حالة.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة بقيادة الدكتور محمود حسين وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.

من جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري وداعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين يدا واحدة في مجابهة الأزمات.

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