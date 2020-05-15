خبيرة أمريكية: مشاكل في نظام الرعاية الصحية وراء تصدرنا إصابات كورونا

أظهر انتشار فيروس كورونا 3 مشاكل رئيسية في نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، ساهمت في تفاقم انتشار الفيروس وجعلت البلاد تحتل المرتبة الأولى في قائمة إصابات وضحايا الفيروس التاجي.

كشفت ذلك الخبيرة الصحية وطبيبة الأطفال الأمريكية، مارجريت فلاورز، التي تملك 17 عاما من خبرة التعامل مع هذا النظام الصحي في الولايات المتحدة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقالت الخبيرة الصحية لموقع "روسيا اليوم" الإخباري" أولا، ليس لدينا نظام رعاية صحية شامل في الولايات المتحدة ، ويعيش عشرات الملايين من الناس بدون تأمين صحي". وأضافت:"ثانيا، اتضح أنه ليس لدينا نظام رعاية صحية مركزي".

وتابعت مارجريت: "ثالثا، نظام الرعاية الصحية لدينا لا يقوم على مبدأ مساعدة الناس ومعالجتهم وإنقاذ حياتهم، بل على تحقيق الربح". وأوضحت الخبيرة أنه بناء على الحس السليم، كان من الضروري تنظيم الاختبارات على الفور وتزويد الطاقم الطبي بكل ما هو ضروري، لكن ذلك لم يحدث لأسباب تجارية.

وأضافت: "وبدلا من ذلك، تتنافس العديد من الشركات فيما بينها، كما لو أنها تسعى لجني المزيد من الأرباح من هذا الوضع، وليس لإنقاذ حياة الناس الذين يواجهون الموت يوميا".

ووفقا لأحدث البيانات، تجاوز عدد الحالات المكتشفة لعدوى فيروس كورونا 1.4 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفي أكثر من 85 ألف مريض، لتحتل أمريكا المرتبة الأولى عالميا في عدد إصابات ووفيات كورونا دون منازع.