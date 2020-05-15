لا أعلم تحديدا لماذ تلح على مخيلتى فى هذه الأيام.. أيام جائحة الكورونا والحجر المنزلى ونوبات الاكتئاب.. مشاهد وأحداث فيلمين رأيتهما منذ نيف وخمسين عاما.. هل هى الوحدة التى تجعل المرء ينغلق ويغوص داخل ذاته يجتر ما مر بحياته.. أم أن العقل اللاواعى يرسم متوازيات وتماسات وتقاطعات بين هذين الفيلمين وبين واقع اليوم بعيدا عن منطق العقل الواعى؟

شاهدت فيلم فهرنهيت 451 وهو من إنتاج 1966 فى نادى السينما الذى كونه الراحل مصطفى درويش وكان يعرض فى قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية فى أواخر الستينيات أفلاما منتقاة ولا تخضع لمقص الرقيب.. الفيلم عن قصة للكاتب الأمريكى راى برادبرى وأخرجه فرانسوا تروفو وهو عن مجتمع مستقبلى تجرم فيه القراءة وحيازة الكتب والتى يعتبرها النظام الذى يحكم المجتمع وسيلة تجعل البشر غير سعداء فى حياتهم.. ونتيجة لهذا فقد تلاشى الإبداع وحرية التفكير وتم اختزال البشر إلى كائنات تافهة تشاهد برامج تليفزيونية مسلية وبرامج حوار (توك شو) تخاطبهم كالأطفال.

تحولت شرطة الإطفاء فى هذا المجتمع من مهمتها الأصلية فى إطفاء الحرائق إلى شرطة تبحث عن أى كتب ما زالت فى حوزة الأفراد الذين فى عرف المجتمع خارجين عن القانون وتداهم منازلهم وتجمع الكتب التى يحتفظون بها وتقوم بحرقها.

مونتاج بطل الفيلم يعمل فى شرطة الإطفاء هذه ومشهود له بالكفاءة والهمة فى أداء عمله ويقابل بالصدفة كلاريس وهى مدرسة تتبنى أفكارا معارضة للسلطة.. ويتكرر اللقاء ويتبادلان الأفكار ويجعله هذا يقارن بين حيوية تفكير كلاريسا وبين تفاهة وضحالة تفكير زوجته (قام بالدورين باقتدار الممثلة البريطانية الرائعة جولى كريستى).. وتسأله كلاريس يوما هل حاول أن يقرأ الكتب التى يحرقها؟.. تستحوذ الفكرة عليه فيأخذ كتاب من الكتب المصادرة قبل حرقها ليقرأه وهو كتاب دافيد كوبرفيلد لتشارلز ديكنز.

يتغير تفكير مونتاج رويدا وفى أثناء مداهمة منزل سيدة عجوز لديها مكتبة عامرة ترفض العجوز ترك مكتبتها تحرق أمامها وتقضى نحبها محترقة مع كتبها.. يثور مونتاج على عمله وتأخذه كلاريسا إلى مجتمع من المنشقين يعيشون خارج نطاق المدينة وقد اختاروا وسيلة لحفظ كتبهم من الزوال فحفظ كل منهم كتاب عن ظهر قلب وأصبح يلقب به فهذا الحرب والسلام والآخر قصة مدينتين وهكذا.. ويختار مونتاج أن يكون كتاب قصص عن الغموض والخيال لإدجار ألان بو.

أما فيلم الكرة المتدحرجة فهو من إنتاج 1975 وهو من إخراج نورمان جويسون وقصة وسيناريو ويليام هاريسون وبطولة جيمس كان وقد شاهدت هذا الفيلم أثناء إقامتى فى كينيا عام 1977.

الفيلم أيضا تدور أحداثه فى مجتمع مستقبلى فى الولايات المتحدة الذى تحكمه عالميا ما تسمى مؤسسة الطاقة.. وقد اختفت فيه الحروب بين الدول وحلت محلها لعبة الكرة المتدحرجة وهى لعبة عنيفة متطورة عن لعبة الكرة الأمريكية ويؤديها اللاعبون متزلجين على قباقيب الباتيناج تقطرهم دراجات بخارية على حلبة دائرية مثل حلبات السباق.. وتطلق كرة حديدية من مدفع بسرعة عالية وعلى أى لاعب أن يحاول التقاطها ثم الوصول بها إلى كوة فى حائط الملعب يودعها فيها ليسجل هدفا.. وعلى الفريق الآخر منعه بجميع الوسائل التى تصل إلى العنف الجسدى الدموى من الوصول إلى الهدف.

يلعب جيمس كان دور جوناثان نجم فريق هيوستون الذى ذاع صيته جماهيريا وأصبح يصنف اللاعب الأول فى العالم وبعد مباراة يتألق فيها يستدعيه بارثلوميو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الطاقة ليخطره فيها بأنه عليه أن يعتزل ويعرض عليه عرضا سخيا يضمن له العيش الرغد بقية حياته.. ويسهب بارثلميو فى شرح كيف أن قرارات المؤسسة يجب أن تحترم لأن هدفها هو المصلحة العامة وأنها المنوط بها الحفاظ على السلام والرخاء الاجتماعى.. يحاول جوناثان معرفة سبب هذا القرار ولكنه يفشل فقرارات المؤسسة لا تبرر ولا تناقش.

يثور جوناثان على هذا القرار الذى يراه تعسفيا ويقرر معرفة كل شىء عن المؤسسة فربما يهديه هذا إلى السبب وينتهى به المطاف فى بحثه إلى السوبر كمبيوتر «زيرو» فى جنيف والذى يحتفظ بكل معلومات التراث الإنسانى ولكنه يكتشف أن الحاسب أصابه عطب ولم يستطع الوصول إلى معلومة مفيدة.

يقرر جوناثان برغم معرفته بخطورة فعلته أن يتحدى قرار المؤسسة ويخوض المباراة مع فريقة ضد فريق طوكيو.. وفى أثناء المباراة يتم تغيير قواعد اللعبة وتلغى كل المحاذير ويصبح القتل مسموحا به ويصبح من الواضح أن الهدف هو أن يقتل جوناثان.. وتشتعل حماسة الجماهير ويسقط اللاعبون واحد تلو الآخر ثم يسود الصمت وتحبس الجماهير أنفاسها وجوناثان يدافع عن بقائه وينتهى فى الملعب وحيدا مثخنا بالجراح يجرجر أقدامه لكى يسجل هدف المباراة الوحيد وسط زئير الجماهير بالهتاف باسمه.. جوناثان.. جوناثان.. وينسحب بارثلوميو من مقصورته مغادرا المشهد.

يناقش كل من الفيلمين من زاوية مختلفة قضية المجتمع فى المستقبل وهل ستزداد القيود المفروضة على الفرد التى ربما تصل إلى محو هويته فى سبيل الأمن والسلام المجتمعى.. وهل سيتحول المجتمع إلى نخبة تكون العقل المفكر متخذ القرار مقابل الجمع الغفير من التابعين المستأنسين الذين يؤدون أدوارهم المرسومة منغمسين فى لهو وتسلية فارغة.. وبالرغم من أن كلا الفيلمين ينحاز لوجهة نظر الفرد الذى يحاول الانتصار لفرديته إلا أن أيا من الفيلمين لم يطرح حلا منطقيا بل ترك القضية مفتوحة.. فلا تخزين محتوى الكتب فى عقول البعض ولا الانتصار فى مبارة وحيدة هو حل يمكن له أن يستمر.. عندما تنتهى من مشاهدة أى من الفيلمين تكون الأسئلة أكثر بكثير من الأجوبة والإحساس بعدم اليقين هو سيد الموقف.. وأليس هذا يتطابق مع موقفنا فى هذه الساعة؟