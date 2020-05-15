كين: يجب أن نعرف خطة «تأمين العودة» قبل استكمال الدوري الإنجليزي

أكد قائد منتخب انجلترا ومهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين أن اللاعبين ينتظرون تحديد الارشادات الصحية الواجب اتباعها بعدما أجازت الحكومة استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اعتبارا من الشهر المقبل، والمعلقة منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفاد وزير الثقافة والرياضة أوليفر دودن الخميس اثر اجتماعه مع المسؤولين عن كرة القدم في البلاد، عن وضع "خطط لاستئناف اللعبة الاحترافية في انجلترا"، على رغم عدم تحديد أي موعد رسمي لذلك حتى الآن.

وتأمل رابطة الدوري الممتاز باستئناف النشاط الذي توقف منتصف مارس الماضي، في 12 يونيو خلف أبواب موصدة.

وأبدى كين أمله في الانتقال من التدريبات الفردية الى الجماعية بمجموعات صغيرة، لكنه رأى ضرورة توفير معلومات إضافية قبل الاقدام على خطوة من هذا النوع.

وقال في هذا الصدد لبرنامج إذاعي بريطاني "لا أعتقد أن أحدا يعرف الإجابة الصحيحة في الوقت الحالي، وأعتقد أن غالبية اللاعبين تتطلع قدما للعب مجددا بأسرع وقت ممكن، لكننا ندرك أيضا بأنه يجب ان نكون سالمين لأقصى درجة".

وتابع "من خلال ما سمعته، بالطبع لم أرَ العديد من زملائي، الجميع بخير. نريد أن يقدم لنا الدوري الممتاز خطة، وأن نعرف ما ستكون عليه".

وكشف كين انه خضع مع زملائه في النادي اللندني لفحوص أولية لكشف "كوفيد-19"، من دون تسجيل أي حالة إيجابية.

وأضاف "قبل نحو أسبوع، بدأنا نذهب إلى مقر التدريب وسمح لنا بالتواجد مع أحد أفراد الجهاز الفني على أرضية الملعب، مع ضرورة احترام التباعد بين مختلف الاشخاص".

وتابع "خضع جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني لفحوص الاثنين وجاءت كل النتائج سلبية وكان الأمر جيدا".

واعتبر قائد منتخب "الأسود الثلاثة" ان ليفربول الذي يتصدر بفارق 25 نقطة عن منافسه المباشر مانشستر سيتي بطل الموسمين الماضيين "يستحق أن يحمل اللقب لكن في ظل غياب أنصار الفريق سيكون الأمر غريبا. لم نشهد أوقاتا مماثلة في حياتنا".