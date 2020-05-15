قطر تسجل 1153 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ‏وزارة الصحة العامة القطرية تعلن عن تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضافت وزارة الصحة العامة القطرية، حسبما نشرته وكالة الأنباء القطرية «اونا»، مساء الجمعة، أنه تم تسجيل تعافي 190 شخصًا من المرض وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3546 حالة.

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ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في قطر إلى 29 ألفًا و425 حالة، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 16.

وتجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» حول العالم أكثر من أربعة ملايين و500 ألف شخص، فيما تخطت أعداد الوفيات 300 ألف.