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السودان: 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

أرشيفية
أرشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 15 مايو 2020 - 6:16 ص | آخر تحديث : الجمعة 15 مايو 2020 - 6:16 ص

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، في ولاية الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم /الجمعة/ - أن الحالات الجديدة سُجلت منها ١٢٠ حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٤ ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٩٦٤ حالة، بينها ٩١ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٢٠٥ أشخاص.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

 

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