 مسجد عمر بن العزيز يعد وجبات إفطار وسحور لعزل المدينة الجامعية ببني سويف - بوابة الشروق
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مسجد عمر بن العزيز يعد وجبات إفطار وسحور لعزل المدينة الجامعية ببني سويف

محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
حازم الخولى:
نشر فى : الجمعة 15 مايو 2020 - 3:08 م | آخر تحديث : الجمعة 15 مايو 2020 - 3:08 م

قال المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس الإدارة مسجد عمر بن العزيز بميدان المديرية بمدينة بنى سويف أكبر مساجد المحافظة، إن مطبخ المسجد يعد يوميا ٦٠٠ وجبة إفطار وسحور لجميع المقيمين بستشفى العزل بالمدينة الجامعية بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار عبد الجواد إلى أن لجنة الزكاة بالمسجد وفرت آلاف الكمامات والقفازات والمطهرات والترمومتر لقياس درجة الحرارة.

وأضاف عبد الجواد أن لجنة الزكاه المسجد وزعت حتى الآن، ٨ آلاف شنطة غذائية وكرتونة على الفقراء والمحتاجين وتقديم المساعدات المطلقات والأرامل والأيتام، مؤكدا أن أصحاب الفضل فى ذلك أصحاب الخير الذين يتبرعون للجنة الزكاة بالمسجد، حتى يستمر قطار الخير لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

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