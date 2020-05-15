روسيا تستأنف في حكم هولندي لسداد 57 مليار دولار لشركة يوكوس

قالت وزارة العدل الروسية اليوم الجمعة، إن البلاد ستستأنف ضد حكم محكمة يأمر الدولة بدفع 57 مليار دولار إلى مساهمين سابقين لشركة يوكوس النفطية التي تم حلها.

وتقول روسيا إن الحكم الصادر من محكمة استئناف في فبراير في لاهاي تجاهل سماح مالكي يوكوس السابقين بحدوث تهرب ضريبي ونقل غير قانوني لأصول للخارج، وغسيل أموال وأعمال أخرى غير قانونية"، حسبما ذكرت وزارة العدل في بيان.

وتم سجن المدير التنفيذي للشركة ميخائيل خودوركوفسكي، وهو معارض قوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عام 2003، وتم تفكيك الشركة من قبل الدولة.

وتم الإفراج عن خودوركوفسكي بعد عشر سنوات، ويعيش حاليا في الخارج، ويستمر في دعم جهود المعارضة السياسية في روسيا.

وأيدت محكمة لاهاي في فبراير، حكما صدر عام 2014 بأن روسيا فرضت رسوما ضريبية مرهقة على يوكوس من أجل إعاقة طموحات خودوركوفسكي السياسية.