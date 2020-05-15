«الضرائب» تخصص 3 طرق إلكترونية لسداد المساهمة التكافلية

خصصت مصلحة الضرائب المصرية، 3 طرق الكترونية لسداد المساهمة التكافلية عن طريق منظومة الإقرارات الضريبية من خلال كروت الدفع الإلكترونية، أو سدادها بالبنوك، أو سدادها بكروت الدفع الإلكترونية أو بشيكات بالمأموريات الضريبية، بحسب بيان الوزارة الصادر اليوم.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم إتاحة سداد المساهمة التكافلية أون لاين وذلك عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية www.incometax.gov.eg منذ 29 مارس 2020.

وأوضح رئيس المصلحة، أن طرق السداد المتاحة إلكترونياً تكون باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (فيزا – ماستركارد)، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.

وأضاف عبد القادر، أن الممولين يمكنهم سداد مدفوعة المساهمة التكافلية بالبنوك أيضاً، وذلك ضمن المدفوعات التي تحصل من خلال قنوات التحصيل الإلكتروني المتاحة حالياً من خلال أفرع البنوك المشتركة في منظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحالية، حيث إنه يوجد نموذج جديد به المساهمة التكافلية مدفوعة الضرائب برقم التسجيل، بالإضافة إلى قبول سداد المساهمة التكافلية بشيكات أو بكروت الدفع الإلكتروني بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة.

الجدير بالذكر أنه طبقاً لقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الصادرة في مايو 2018، والتي تقوم على التكافل الاجتماعي بغرض تغطية علاج جميع المواطنين في مصر لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تدخل في حصيلة منظومة التأمين الصحي على أن تتولى مصلحة الضرائب المصرية تحصيلها.