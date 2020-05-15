وكالة ألمانية ترفض طلب شركة نورد ستريم 2 إعفائها من القواعد الأوروبية

رفضت وكالة الشبكات الاتحادية الألمانية اليوم الجمعة طلبا مقدما من الشركة المنوط بها بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" تحت بحر البلطيق بأن يتم إعفاء خط الأنابيب من قواعد الاتحاد الأوروبي للمنافسة على الأراضي الألمانية.

واستندت الوكالة في حكمها إلى حقيقة أن خط الأنابيب القادم من روسيا إلى ألمانيا لم يكتمل بحلول الموعد المحدد له وهو 23 أيار/مايو 2019 عندما دخلت إرشادات أوروبية جديدة خاصة بالغاز حيز التنفيذ.

وقال متحدث باسم "نورد ستريم 2" إنها لا تتفق مع الحكم على أساس أنه جرى الانتهاء من الخط من الناحية الفعلية بحلول الموعد النهائي. وأضاف أنه يتم دراسة تحريك دعوى قضائية.

وأشار إلى أنه بحلول 23 أيار/مايو الماضي كان قد تم الانتهاء 50 بالمئة من إجمالي الخط، وكان تم الانتهاء من 54 كيلومترا في المياه الإقليمية الألمانية.

وقال المتحدث إن الشركة كانت قد استثمرت نحو ستة مليارات يورو (5ر6 مليار دولار) في خط الأنابيب قبل فترة طويلة من إعلان المفوضية الأوروبية عن التغيير في الإرشادات.

وبحسب وكالة الشبكات الاتحادية، عند بدء التشغيل سيخضع "نورد ستريم 2" لقواعد ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الدخول إلى الشبكة، وترتيب النفقات.

وهذا من شأنه أن يشمل توفير دخول أطراف ثالثة الشبكة. وقال المتحدث باسم "نورد ستريم 2" إن هذا مستحيل نظرا لأن خط الأنابيب ينقل الغاز المملوك لشركة جازبروم الروسية. ولا يمكن تغيير مالك الغاز القائم.