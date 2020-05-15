4 إصابات جديدة ولا وفيات بفيروس كورونا في الصين خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الجمعة تسجيل 4 اصابات جديدة وعدم تسجيل أي وفيات ناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبذلك فإنه قد يكون مضى شهر في الصين دون تسجيل وفيات ناتجة عن الفيروس، في الوقت الذي لا يزال فيه 91 شخصا يخضعون للعلاج من كوفيد-19 في البلاد التي كانت بؤرة انتشار المرض عالميا.

وكان أخر يوم يتم فيه الابلاغ عن حالات وفاة جديدة في الصين يوم 14 نيسان/ابريل الماضي، فيما يخضع 623 شخصا حاليا للعزل بسبب الاشتباه في إصابتهم أو لأن فحوصاتهم كانت ايجابية لكن دون ظهور أعراض.

وسجلت الصين حتى الأن 4 آلاف و 633 حالة وفاة من بين 82 ألفا و 933 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة أواخر العام الماضي في مدينة ووهان.