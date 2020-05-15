محافظ الشرقية: إعداد بروتوكول تعاون مع «المتحف الكبير»لعرض منتجات نبات البردي

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تشكيل لجنة قومية عليا لإعداد ملف الصون العاجل لحرفة البردي؛ تمهيدًا لإدراجها على قائمة التراث اللا مادي بمنظمة "اليونسكو"، والتواصل مع "المتحف المصري الكبير" لعرض منتجات نباتات البردي داخل المتحف.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حسن، مديرة إدارة التراث الحضاري بديوان عام المحافظة، التواصل مع المتحف المصري الكبير؛ لإعداد بروتوكول تعاون مع المحافظة، وذلك لعرض تاريخها العريق من آثار وفنون شعبية وحرف يدوية، والتسويق للمنتجات الحرفية التي تميزها وتشتهر بها.

وشددت مديرة التراث الحضاري، على أن البروتوكول سيشمل التعاون في إقامة ورش حرفية لإنتاج البردي من الزراعة وحتي إنتاج الورقة، بالإضافة إلى إقامة مناسبة إنتاج أطول ورقة بردي، وتخصيص أسبوع تراثي لعرض تراث المحافظة بالمتحف من حرف يدوية وفنون تراثية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام، وذلك بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، فضلًا عن بيع المنتجات الحرفية المميزة للمحافظة ببيت الهدايا بالمتحف.