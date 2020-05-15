قال المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن انقطاع المياه في حلمية الزيتون وبعض المناطق المجاورة لها مخطط له قبل موعده بـ48 ساعة، مشيرًا إلى أن الخدمة ستعود إلى المواطنين قبل موعد الإفطار اليوم الجمعة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «اكسترا نيوز»، صباح اليوم الجمعة، أن الانقطاع لإتمام أعمال تخص الهيئة الهندسية فى الكباري المنشأة على كوبري الحلمية وميدان ابن الحكم وامتداد الزيتون، مشيرًا إلى أن خطي الحلمية والزيتون قادمين من محطي مسطرد والأميرية، حيث يتم عمل اتصالا مباشرًا؛ حتى لا تنقطع المياه عن خدمة مصر الجديدة مستقبلًا.

وأوضح أنه تم قطع المياه اليوم في الرابعة فجرًا، لافتًا إلى البدء في اتمام أعمال الصيانة منذ الانقطاع، والتي تم إنجاز 50% منها.

ولفت إلى أن من المقرر عودة المياه في الرابعة عصر اليوم، منوهًا أنها لا تصل مباشرة في ذلك التوقيت؛ لأنها تستغرق وقتًا حتى يتم تحميل المياه مرة أخرى بالضغوط المطلوبة.

كانت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قد أعلنت عن انقطاع المياه عن مناطق «دار السعادة - شارع السباق ومتفرعاته - شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته - منطقة خلف نادي النصر - منطقة السبع عمارات - شارع النزهة - ميدان صلاح الدين - مستشفى جوهر - شارع أسوان - شارع هارون - شارع جلال الدين الدسوقي».

وأوضحت الشركة، في بيان يوم الأربعاء الماضي، أن مدة الانقطاع ستكون من الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة القادمة وحتى الساعة الرابعة عصر نفس اليوم.

وأضافت أن انقطاع المياه نظرًا لقيامها بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 100 مم المتعارض مع أعمال كباري شارع بن الحكم بمنطقة حلمية الزيتون.