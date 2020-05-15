توقعات بتسجيل ركود في الاقتصاد الألماني في الربع الأول من 2020

يتوقع خبراء الاقتصاد، أن تسجل ألمانيا ركودا كبيرا في الربع الأول من هذا العام.

ومن المنتظر الإعلان عن نتائجه رسميا في وقت لاحق اليوم.

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأول من 2020 بنسبة 3ر2% مقارنة بالربع السابق له، أو بنسبة 2% مقارنة بنفس الربع عام 2019.

يُذكر أن جائحة كورونا تفشت في أوروبا في مارس الماضي، وتسببت القيود المفروضة على الحياة العامة وغلق الحدود والمتاجر في شلل الحياة الاقتصادية إلى حد كبير.

وبالنسبة لعام 2020 بأكمله، تتوقع الحكومة الألمانية أشد ركود في تاريخ ألمانيا بعد الحرب. وتتوقع الحكومة تقلص الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 3ر6%، حتى إذا تطور الاقتصاد على نحو إيجابي في النصف الثاني من هذا العام.

وسجلت ألمانيا تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2009 بلغت نسبته 7ر5%.

وتسبب وقف سلاسل التوريد بسبب أزمة كورونا في خسائر للصادرات الألمانية، كما أثرت الأزمة بالسلب على الاستهلاك الخاص الذي كان يدعم التطور الاقتصادي في ألمانيا العام الماضي.

وبحسب معهد "جي إف كيه" الألماني لأبحاث السوق، فإن الخوف من فقدان فرص العمل وتقليص الدوام يهيمن على المزاج الاستهلاكي للألمان حاليا.