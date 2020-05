View this post on Instagram

من حوالى أسبوعين، وصلت"نادية" بالسلامة الحمد لله 💕 وبكده بقيت "أم البنات" 🥰 شكراً لكل الناس اللى سألت عليا و وقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن الكورونا، و ربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة..