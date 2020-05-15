الاتحاد الأوروبي يوافق نهائيا على خطة لحماية العمالة

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وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، على خطة للمساعدة في دفع رواتب العاملين الذين يمكن الاستغناء عنهم بوصفهم عمالة زائدة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطة في إطار حزمة تحفيز اقتصادي تقدر بأكثر من 500 مليار يورو (540 مليار دولار) لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقال وزير المالية الكرواتي زدرافكو ماريتش، إن هذه الخطة المعروفة باختصار (شور) ستكون بمثابة شبكة أمان حيوية لحماية الوظائف والعمال لأنها ستضمن أن الدول الأعضاء لديها الوسائل اللازمة لتمويل الإجراءات اللازمة لمعالجة البطالة وفقدان الدخل.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن هذه الخطة ستضمن توفير 25 مليار يورو، حيث سيمثل هذا المبلغ "شبكة أمان ذات أهمية خاصة للعمال في الاقتصادات الأكثر تضرراً".

وعقب الاتفاق السياسي لسفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، ستتاح هذه الخطة بمجرد أن تسدد جميع الدول الأعضاء اسهاماتها في وعاء ضمان سيتم استخدامه لجمع الأموال في الأسواق المالية.

ومن المقرر المصادقة على الخطة رسميا يوم الثلاثاء.