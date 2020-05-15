هل يجوز الصيام فى شهر شوال بنيتى القضاء والستة من شوال؟ الإفتاء تُجيب

أفادت دار الإفتاء المصرية بأنه يجوز للشخص الصيام في شهر شوال بنية قضاء ما عليه، ويُحسب له ثواب الستة من شوال، مشيرة إلى أن إحدى فتاوي الإمام الرملي نصت على هذه المسألة.

وعن سنن الصلوات، أوضحت دار الإفتاء في مقطع فيديو نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، مساء الجمعة، بأنها ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعده، وأربع قبل العصر، إضافة إلى ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء.

ونوهت بأن ركعتي الضحى تُصلى بعد طلوع الشمس بثلث ساعة حتى قبل آذان الظهر بخمس دقائق، مضيفة أن أقلها ركعتين وأكثرها ثمان أو 12.

وأوصت بعدم نسيان صلاة الوتر، لافتة إلى أنها تُصلى بعد صلاتي العشاء وسنتها.

وتابعت دار الإفتاء أن صلاة الوتر أقلها ركعة، ومن الممكن أن تُصلى ثلاث ركعات أو خمس أو 11 إلى 13.