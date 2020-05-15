أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وفاة أخصائي تمريض داخل مستشفى "الباطنة" التابع للجامعة، يُدعى "أ.ب.أ" 29 سنة، والذي وافته المنية داخل غرفته بسكن هيئة التمريض بمستشفى "الباطنة" التابع للجامعة.

وقال رئيس الجامعة، في بيان له، اليوم الجمعة، إنه تم العثور على جثة المتوفي بفراشه داخل سكن هيئة التمريض بمستشفى الباطنة، موضحًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ الجهات المُختصة، وأن الأمر قيد تحقيقات النيابة العامة.

في سياق متصل، أعلنت الجامعة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد إلى 19 حالة، جميعهم من العاملين بالجامعة، وأن معظمهم حالات مستقرة، جرى عزلهم وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم بمستشفيات العزل التابعة للجامعة.