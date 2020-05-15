وكيل لجنة القيم بالنواب يطالب أهالي بندر المنيا بتطبيق الحظر الذاتي

أشرف شادي أبو العلا، وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، ونائب دائرة بندر المنيا، ومحمد سيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، علي توزيع 107 وجبات غذائية متكاملة، وكمية من المطهرات، الكمامات، والقفازات، بشارع سيدي حبيب وسط حي وسط مدينة المنيا والذي تم حجره منذ 5 أيام، جراء ظهور الإصابة بفيروس كورونا على 35 أسرة، ووفاة أحد سكان الشارع متأثرا بالإصابة.

وطالب وكيل لجنة القيم، الأهالي بتطبيق الحظر الذاتي، حتى لا تسوء الأوضاع، فنحن اليوم نتمكن من توصيل المساعدات لشارع أو مجموعة أسر مصابة، ولكن لو استفحل الأمر، فالوضع سيتغير تماما.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تخصيص كميات من رغيف الخبز لسد احتياجات أهالي شارع سيدي حبيب بمدينة المنيا، في ظل صدور قرار وزارة الصحة بعزل الشارع ضمن خطة الوقاية من وباء كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه تم أيضًا الدفع بكميات إضافية لسد احتياجات المواطنين بقرية البسقلون بمركز العدوة، عقب صدور قرار بعزل عدة أسر بها، وتوفير احتياجات المواطنين الضرورية من السلع الغذائية.