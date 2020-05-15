منظمات موالية لأردوغان تطالب بضم أراض يونانية وعربية إلى تركيا

ذكرت صحيفة " يني آكت" التركية، أمس، أن منظمات موالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، يستعدون لرفع دعوى قضائية لضم الجزر الإثني عشر المتنازع عليها مع اليونان، والموصل وكركوك والقرم وتراقيا الغربية وليبيا إلى الأراضي التركية.

ونقلت الصحيفة عن حاجي ياكشيكلي الكاتب التركي الموالي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القول إن جمعية تسمى العالم التركي للتضامن والتكافل، بالإضافة إلى 100 من منظمات المجتمع المدني في تركيا يستعدون لرفع دعوى قضائية لضم تلك الأراضي التي كانت تابعة للدولة العثمانية إلى الأراضي التركية حاليا.

وكتب ياكيشيكلي على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : “ها هو الخبر المذهل! جمعية العالم التركي للتضامن والتكافل بالتعاون مع مئة من منظمات المجتمع المدني التركي يستعدون لفتح دعاوى دولية بشأن الجزر الإثني عشر وليبيا وكريت والموصل وكركوك والقرم وتراقيا الغربية. بالإمكان ضم هذه الأراضي إلى تركيا مجددا”.

وبموجب معاهدة لوزان في عام 1923 تنازلت تركيا عن مطالبها بجزر دوديكانيسيا وقبرص ومصر والسودان والعراق وسوريا، وامتيازاتها في ليبيا، في المقابل، أعيد ترسيم الحدود مع سوريا وضم عدد من مدنها الشمالية إلى تركيا.