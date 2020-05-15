وزير النقل: تشغيل ٦ قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بمناسبة عيد الفطر

الوزير: تركيب 130 منفذ بيع تذاكر جديدة بالمحطات بإجمالي 801 منفذ.. وإتاحة الحجز عن طريق الإنترنت





قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن الوزارة جهزت خطة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتسهيل حركة تنقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية، والاستعداد لسفر الركاب بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، فقد تقرر تشغيل عدد ٦ قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان وبالعكس بواقع ٤ قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من ١٨ مايو حتي ٤ يونيه ٢٠٢٠.

وأضاف الوزير، في بيان صحفي أمس الجمعة، أن إجمالي عدد القطارات الشغالة على خطوط الهيئة علي الوجهين القبلي والبحري ٧٢٢ قطار، لافتاً إلى أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع مايقره المجلس من قرارات.

وأكد الوزير، أنه قد وجه قيادات هيئة السكة الحديد باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة، بالإضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة، وأن حصيلة بيع التذاكر تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور ركاب مرفق السكك الحديدية الذي هو ملكا للشعب.

ولفت الوزير، إلى أن هناك انتظاما في عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم علي جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة أسبوع، وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب أكشاك بعدد 130 منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد 801 منفذ، بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيراً على جمهور المسافرين والحد من الزحام امام الشبابيك.