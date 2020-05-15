منطقة اليورو تحرز تقدما بشأن حزمة إجراءات دعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات تفشى كورونا

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حققت دول منطقة اليورو تقدما كبيرا اليوم الجمعة بشأن حزمة إجراءات دعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بقيمة 500 مليار يورو (540 مليار دولار).

وقال وزير المالية الألماني أولف شولتز إن الاجتماع مع نظرائه في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة "اليوم يوم جيد لأوروبا ويوم جيد للتضامن العملي".

وتتضمن حزمة المساعدات برنامجا لتوفير خطوط ائتمان بقيمة 240 مليار يورو للدول الأعضاء لتغطية نفقات الرعاية الصحية. وقد تمت الموافقة على هذا البرنامج نهائيا.

وقالت آلية الاستقرار الأوروبية المعنية بإدارة الدعم المالي للدول الأعضاء في منطقة اليورو إن وزراء المالية وافقوا نهائيا على تقديم هذه القروض باعتبارهم يشكلون مجلس محافظي صندوق الإنقاذ لمنطقة اليورو.

ويتيح هذا البرنامج للدول الأعضاء الحصول على قروض تعادل 2 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي قبل أول يونيو المقبل.

والشرط الوحيد للحصول على هذا الدعم المالي هو الالتزام بإنفاق المال لتغطية نفقات القطاع الصحي سواء المباشرة أو الغير مباشرة.

ويواجه هذا البرنامج انتقادات من بعض الدول الأعضاء التي تخشى من وجود اشتراطات صارمة للاستفادة منه.

في الوقت نفسه وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على خطة للمساعدة في دفع رواتب العاملين الذين يمكن الاستغناء عنهم بوصفهم عمالة زائدة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتأتي هذه الخطة في إطار حزمة التحفيز الاقتصادي التى تقدر بحوالى 500 مليار يورو (540 مليار دولار) لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقال وزير المالية الكرواتي زدرافكو ماريتش إن هذه الخطة المعروفة اختصارا باسم (شور) ستكون بمثابة شبكة أمان حيوية لحماية الوظائف والعمال لأنها ستضمن أن الدول الأعضاء لديها الوسائل اللازمة لتمويل الإجراءات اللازمة لمعالجة البطالة وفقدان الدخل.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن هذه الخطة ستضمن توفير 25 مليار يورو، حيث سيمثل هذا المبلغ "شبكة أمان ذات أهمية خاصة للعمال في الاقتصادات الأكثر تضرراً".

وعقب الاتفاق السياسي لسفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، ستتاح هذه الخطة بمجرد أن تسدد جميع الدول الأعضاء اسهاماتها في وعاء ضمان سيتم استخدامه لجمع الأموال في الأسواق المالية. ومن المقرر المصادقة على الخطة رسميا يوم الثلاثاء.