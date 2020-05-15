رؤساء مدن كفرالشيخ وقلين يتابعون حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية الحمراء، حيث تم تنفيذ ١٠ قرارات إزالة تعديات منها " ٦ قرارات تعديات علي أراضي زراعية، ٤ قرارات تعديات علي الصرف الزراعي "، فضلًا عن متابعة وقف أعمال البناء المخالف بقرية محلة القصب، ومصادرة مواد البناء المستخدمة من أخشاب وحديد تسليح، وتم رد الشئ لأصله، وتسليم الموقع لجهة الولاية خالية من أي تعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة التعديات علي أملاك الصرف بشباس عمير قلين، وبناحية عزبة الزعويلي، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون الجديد ضد المخالفين، وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها.

ووجّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للقضاء العسكري، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.