الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيلتقي الرئيس التنفيذي لسانوفي الثلاثاء المقبل

أعلن مكتب الرئاسة الفرنسية اليوم الجمعة، أن بول هادسون، الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي الفرنسية لصناعة الأدوية واللقاحات، سيلتقي الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع وسط غضب متزايد في فرنسا من تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي العملاقة، والذي أبلغ وكالة أنباء بلومبرج بأن الولايات المتحدة سيكون لها الأولوية في الحصول على أي لقاح قد تنتجه الشركة لعلاج فيروس كورونا المستجد.

ونقلت بلومبرج عن هادسون قوله إن الولايات المتحدة سيكون لها الحق في الحصول على أكبر طلبية مسبقة من اللقاح، وإنها ستحصل عليه قبل أن تحصل عليها دول أخرى بأيام وأسابيع، وذلك لأن واشنطن تستثمر في العمل على إنتاج لقاح للفيروس.

وقالت الرئاسة الفرنسية أمس الخميس إن الرئيس ماكرون أعرب عن استيائه من تصريحات هادسون، حيث أكد الرئيس الفرنسي في وقت سابق بأنه يجب اعتبار أي لقاح لعلاج فيروس كورونا على أنه منفعة عامة عالمية.

وفي محاولة للتخفيف من حالة الغضب التي سببتها تصريحات هادسون، قال رئيس شركة سانوفي سيرج فاينبرج أمس الخميس في تصريحات لقناة "فرانس 2" إنه لن يكون هناك أولوية لأي دولة في الحصول على لقاح.

وأضاف فاينبرج أن الولايات المتحدة قد تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات من اللقاح التي يتم إنتاجها في مصانع الشركة العاملة هناك، مشيرا إلى أن سانوفي لديها مرافق إنتاج ضخمة في فرنسا والدول الأوروبية الأخرى.

وتضغط المفوضية الأوروبية من أجل وصول عالمي إلى اللقاح، لكن الجدل المحيط بسانوفي هو المرة الثانية التي تثير فيها الولايات المتحدة موجات من الادعاءات المزعومة لشركة أوروبية.

ونفت شركة "كيورفاك" الألمانية تقارير في مارس الماضي تفيد أن الولايات المتحدة عرضت عليها مليار دولار (1ر1 مليار يورو) للحصول على حقوق حصرية للقاح تعمل عليه. وبعد فترة وجيزة، تعهد الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 80 مليون يورو لتمويل شركة "كيورفاك".

ومنذ ذلك الحين، نظمت واشنطن مشروعًا لتطوير لقاح لفيروس كورونا المسمى "عملية الالتفاف السريع" أو (أوباريشن راب سبيد) مما أثار مخاوف في أوروبا من أن هذا سيفيد الولايات المتحدة في المقام الأول وليس بقية العالم.

وتلقت شركة سانوفي 4ر1 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج تمويل أبحاث "هورايزون 2020 " على الرغم من أن أيًا من المشاريع الـ 54 المساعدة تضمن أبحاث على لقاح لكوفيد 19.