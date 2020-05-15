المسرح الوطنى البريطانى يتيح مكتبته الرقمية لتسلية الجمهور فى الحظر المنزلى

«الملك لير» و«روميو وجولييت» و«عربة اسمها الرغبة» و«قطة فوق سطح صفيح ساخن» و«فرانكشتاين» من أبرز المسرحيات المعروضة

ــ مسابقات يومية يستضيفها فنانون فى الفن والأدب والتاريخ عبر صفحة المسرح على «فيسبوك»

كتبت ــ منى غنيم:

قرر المسرح الوطنى البريطانى طرح مكتبته المتضمنة أبرز المسرحيات والعروض الفنية عبر قناته على اليوتيوب؛ لتسلية الجمهور خلال الحظر المنزلى، وأيضًا لإحياء الثقافة العالمية من خلال مشاركة الفيديوهات المُصوّرة للعروض التى تضمها المكتبة الرقمية مع المكتبات الحقيقية والمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة فى المملكة المتحدة.

كما تمت إتاحة المجموعة لمكتبة «دراما أونلاين» الرقمية الحائزة على جائزة دار «بلومزبري» للنشر الشهيرة، كما ستقوم قاعدة « بروكويست» للأطروحات و الرسائل العلمية العالمية بضم المكتبة لمجموعتها المختارة من الدراما والمسرح المتاحة عبر قاعدتها من المحتوى الرقمى.

كما يقوم المسرح الوطنى بعقد مجموعة من المسابقات الرقمية اليومية ــ عبر صفحته على فيسبوك وموقع يوتيوب ــ يقوم خلالها بعض الفنانين البريطانيين، مثل: هيلين ميرين ولينى هنرى وليزلى مانفيل وإيان ماكيلين بتوجيه الأسئلة للجمهور حول عدة موضوعات تشمل العلوم والطبيعة والأدب والرياضة والفن والمسرح والتاريخ.

وتضم العروض الحالية التى يتم بثها عبر المكتبة الرقمية مجموعة من مسرحيات «شكسبير»، مثل: «ماكبث»، و«عطيل»، و«الليلة الثانية عشرة»، و«الملك لير»، و«هاملت»، و«كوريولانوس»، و«يوليوس قيصر»، و«روميو وجولييت» و«حكاية الشتاء»، ومن المسرح اليونانى مسرحتا «ميديا» و«أنتيجون»، ومن المسرحيات الكوميدية مسرحية «One Man, Two Guvnors»، ومسرحية ««She Stoops to Conquer، ومن الكلاسيكيات الأوروبية مسرحية الكاتب الروسى أنطون تشيخوف «بستان الكرز» ومسرحية «يرما» للكاتب الإسبانى فدريكو غارثيا لوركا، ومسرحية «البحر الأزرق العميق» للكاتب البريطانى تيرانس راتيجان.

وتضم كلاسيكيات الولايات المتحدة الأمريكية مسرحتيّ «عربة اسمها الرغبة» و«قطة فوق سطح صفيح ساخن» للكاتب تينيسى وليامز، بالإضافة إلى رائعة مسارح «برودواي»: Les Blancs للكاتبة الأمريكية السمراء لورين هانزبرى، وهناك أيضًا بعض العروض الفنية التى تم اقتباسها من الروايات العالمية مثل: «فرانكنشتاين»، و«جين إير»، و«جزيرة الكنز»، و«بيتر بان».