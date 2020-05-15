جائزة بوليترز الشهيرة تعلن الكتب الفائزة «أونلاين» بسبب كورونا

أبرز الكتب: مذكرات سيمون دى بوفوار وصراعات بين البيض والسود والسرطان والشيخوخة

أعلنت جائزة «البوليتزر» الأمريكية الكتب الفائزة بجائزتها التى تقدمها سنويا جامعة كولومبيا بنيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مجالات الخدمة العامة والصحافة والآداب والموسيقى. تحظى هذه الجوائز، التى مولت فى الأساس بمنحة من رائد الصحافة الأمريكى جوزيف بوليتزر، وتمنح فى شهر مايو من كل عام منذ عام 1917. كان قد حصل عليها من قبل الروائى العالمى هشام مطر عام 2017

الكتب الفائزة كانت فى فئات: الخيال، والتاريخ، والسيرة الذاتية، والشعر، وفى السطور التالية تستعرض «الشروق»، وفقا لجريدة «نيويورك تايمز» أبرز تفاصيل تلك الكتب، والتى بلغ عددها 15 كتابا هذا العام:

«أولاد النيكل» بقلم الكاتب الأمريكى كولسون وايتهيد

تدور أحداثها حول عملية احتجاز لمجموعة من الصبيان من ذوى البشرة السمراء بإحدى المدارس بولاية «فلوريدا» الأمريكية، وتعريضهم لشتّى ألون التعذيب، ومن ثمّ قتلهم ودفنهم فى مقبرة سرية، وقد أشاد أحد النقاد الأدبيين التابعين لصحيفة «النيويورك تايمز» فى مراجعتها النقدية الخاصة بالكتب الفائزة بالرواية، فقال: «إذا كان هدف المؤلف هو فقط تسليط الضوء على الإرهاب العنصرى فى التاريخ الأمريكى، فقد نجح فى ذلك نجاحًا باهرًا»، وأضاف: «إن ملَكَة وايتهيد القوية فى السرد لا يتم استعمالها هنا لمجرد الحديث عن ماض مؤلم من العنصرية مرت به الولايات المتحدة الأمريكية؛ وإنما يشير أيضًا إلى التشويه المتعمد لتلك القصص الذى يطالها فى بعض الأحيان، أو محاولات تغيير بعض تفاصيلها أو تجاهلها كلية، وكأن ذلك سيمحيها من سجلات التاريخ».

«البيت الهولندى» بقلم الكاتبة الأمريكية آن باتشيت

تسرد الوقائع اليومية لحياة أسرة أمريكية من ولاية «فيلادلفيا» تحيا فى منزل مصنوع من الزجاج خلال منتصف القرن الماضى، وقال عنها ناقد «النيويورك تايمز»: «إن القصة مليئة بخيوط الحكى الشفافة التى تغلفك وأنت تقرأ مثل شبكة العنكبوت»، وأضاف: «برغم من أن القصة قد تشعرك أن أسلوب الكاتبة فى السرد قديم؛ خاصة لكونها تتبع مدرسة الحكى التقليدى للقصص من هذا النوع، غير أنه لا يمكن إنكار أن ذلك ساهم بصورة غير مباشرة فى وضع أساس قوى لبنيانها الدرامى للأحداث».

«مدرسة توبيكا» للروائى الأمريكى بين ليرنر

تم اختيارها أيضًا فى أفضل 10 كتب فى قوائم «النيويورك تايمز» لعام 2019، وهى تعكس بقوة خواطر الكاتب حول الفن والأصالة من خلال بطل القصة؛ آدم جوردون، طالب المدرسة الثانوية الذى فقد قدرته على الإيمان بأى شىء، وبالرغم من تشخيصه فى القصة بإصابته بمرض العُصاب المزمن، إلا أن الإسقاط الأدبى فى القصة يمتد ليشمل معنى أوسع من ذلك بكثير؛ حيث يسلط الضوء على أزمة الإيمان التى يعيشها العالم أجمع، والتى انهارت خلالها نُظُم الموروثات ومؤسسات الفكر النمطية.

«الطعم الحلو للحرية» للمؤرخ الأمريكى كاليب ماكدنيال

تدور أحداثه حول امرأة لجأت فى القرن التاسع عشر للمحكمة بعد أن تعرضت لعملية اختطاف؛ وذلك لمقاضاة خاطفها ومطالبته بتعويض مادى ومعنوى، وقال عنه «ماكدنيال» بإحدى مقالات الرأى التى نُشِرت بصحيفة التايمز: «إن قصة تلك المرأة تعطينا دروسًا إلى يومنا هذا حول التأثير الذى يمكن أن تفعله التعويضات على نفسية البشر الذين تعرضوا للظلم، والتى تتعدى حاجز الماديات فحسب».

«سباق الربح: كيف حاربت البنوك والمؤسسات العقارية امتلاك السود للمنازل» للأمريكية كيانجا يامهتا تايلور

تدور وقائعه إبان حقبة أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضى، عندما قضى قانون «الإسكان العادل» الذى تم وضعه عام 1968 ــ بشكل مبدئى ــ على سياسة «الخطوط الحمراء» التى كانت تنتهجها الحكومة الأمريكية لإقصاء السود من بعض الخدمات الحكومية والفيدرالية، ومنع تلك الخدمات عن بعض أحيائهم السكنية، ووصف ناقد «النيويورك تايمز» الكتاب بأنه: «يوثق بدقة ما حدث حين غزت الحكومة الفيدرالية سوق جديد بالنسبة لها؛ هى سوق العقارات، كما يناقش التبعات الاقتصادية التى تلت ذلك».

«نهاية الأسطورة: كيف ينظر الأمريكان لمسألة الحدود والجدار الحدودى» لجريج جراندين

يناقش الكاتب «جراندين» أزمة الجدار الحدودى مع المكسيك فى العصر الحديث، فى ضوء عرض تاريخى مُفصّل للتوسع الذى لطالما سعت له الولايات المتحدة باتجاه الغرب، ووصف ناقد «النيويورك تايمز» الكاتب بأنه محافظ على الحيادية فى سرد الوقائع التاريخية، غير أنه يملك أسلوبًا صادمًا بعض الشىء؛ ويفضِّل طرح الحقائق كما هى دون أدنى محاولات لتجميلها.

«سونتاج: حياتها وأعمالها» لبينجامين موزر

يتناول السيرة الذاتية للكاتبة والناشطة السياسية الأمريكية، سوزان سونتاج، وقد وصفه ناقد «النيويورك تايمز» بأنه: «كتاب غير نمطى قام خلاله المؤلف بدوره فى البحث على أتم وجه، ولم يسع عبر صفحاته لإلقاء البهارات على حياة الكاتبة لإضفاء عليها مذاقًا أفضل، وفى نفس الوقت لم يسع لعرض التفاصيل القبيحة التى قد تسىء للكاتبة أو تسقطها من نظر القارئ» وأردف:«كل ما فعله أنه حاول جاهدًا وصف حياة الكاتبة المليئة بالتعقيدات بحيادية».

«رجلنا: ريتشارد هولبروك ونهاية القرن الأمريك»» لجورج باكر

يتناول حياة الدبلوماسى الأمريكى ريتشارد هولبروك، التى وصفها ناقد «النيويورك تايمز» بأنها: «شيقة، وساحرة ومثيرة للسخط أيضًا فى بعض المواضع»؛ وتابع: «ليس من المفترض أن تقرأ هذا الكتاب بشكل مجزأ أو سطحى، أو تحاول تصيُّد المعلومات منه بدون قراءة متمعِّنة ؛ بل يجب عليك أن تقرأه مثل الرواية؛ وأنت مستغرق فى الأحداث بالكامل».

«قصص حياة من باريس: أنا وصامويل بيكيت وسيمون دى بوفوار» لدايردرى بير

وصف ناقد «النيويورك تايمز» طريقة الكتابة فى هذا العمل الذى ترشّح للقائمة الطويلة للجائزة فى فئة السيرة الذاتية بـ«طريقة عمل الفيلم الوثائقى»، وكأن المؤلفة تُطلعنا على كواليس ما تريد طرحه فى السيرة الذاتية، وليس الأحداث الحقيقية المطروحة أمام الجهور نفسها، وقد استطاعت «بير» ــ خلال عملها فى الصحافة ــ إقناع كلا العلمين: المؤلف الأيرلندى الحائز على جائزة نوبل، صامويل بيكيت، والكاتبة والمفكرة الفرنسية سيمون دى بوفوار، فى حياتهما بالمشاركة بنفسهما فى السيرة الذاتية؛ نظرًا للعلاقة طويلة الأمد التى جمعتها بهما.

«العُرف» لجيريكو براون

وصف ناقد «النيويورك تايمز» هذا المشروع الفائز بالجائزة فى فئة الشعر بـ«كتالوج الإصابات» الذى يسرد العديد من الحوادث والصدامات والصراعات الوطنية فى الماضى والحاضر بين البيض والسود فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى بلد يكون فيها الوصم باللون الأسود للبشرة أقرب إلى المرض، على حد تعبير الشاعر، وأضاف: «على الرغم من أن الشاعر نقل صورة واقعية للمجتمع الأمريكى، إلا أنه لجأ فى بعض المقاطع لاستعمال الكلمات الدلالية الخاصة بالسود بكثرة، مما عمّق الحس العنصرى عند القراءة، وهذا مخالف كلية لتوجُّه الكتاب».

«المُغفّل» للشاعرة مارى روفلى

فى هذه المجموعة الشعرية التى تأهلت للقائمة الطويلة فى فئة الشعر، تتناول الشاعرة مسألة الموت من زوايا متنوعة، وقد وصفها ناقد «النيويورك تايمز» بأنها: «مليئة بالانعكاسات اللغوية ؛ التى تظهر بوضوح فى قيام الكاتبة بعكس بعض الجمل النحوية، وهى ــ بمبدأ الانعكاس هذا ــ تعقد تشبيهًا مستترًا بين مبتدأ الحياة، وبين معولها حين يشرع فى تحطيم وجودنا فيها رويدًا رويدًا حتى يؤدى إلى فنائنا الحتمى».

«فقط عندما يكون اليوم طويلًا: توليفة من قصائد جديدة ومُنتقاة» للشاعرة

دوريان لوكس

تحتوى تلك المجموعة الشعرية التى تأهلت للقائمة الطويلة لفئة الشعر، على مجموعة من القصائد للشاعرة الحائزة على جائزة «البوليتزر» حول عدة موضوعات تتراوح بين الجنس والبقاء والشفاء، وقد قامت بإهدائها لوالدتها بالكامل.

«الشيخوخة: إعادة تعريفها وتغيير نظرة الطب والمجتمع تجاهها» للويز أرونسون

فى هذا الكتاب الذى تأهل للقائمة الطويلة فى فئة الرواية غير الخيالية، تعتمد «أرونسون » ــ التى تعمل كطبيبة لأمراض الشيخوخة ــ على خبرتها الممتدة عبر 25 عامًا من رعاية المرضى، بالإضافة إلى معرفتها بالتاريخ والعلوم الطبية، فى رسم صورة إنسانية جديدة للشيخوخة، أكثر بريقًا وتقبلًا من المجتمع.

«فى الحبس الانفرادى: ضد الكسر لمدة أربعة عقود فى زنازين العزلة» لألبرت وودفوكس

فى تلك المذكرات المؤثرة التى بلغت القائمة النهائية للجائزة فى فئة الرواية غير الخيالية، يروى «وودفوكس» قصة حياته بعد أن سُجِن ظلمًا من أجل جرائم لم يرتكبها، حيث قضى حياته متنقلًا بين أربعة سجون مختلفة فى الحبس الانفرادى، وقال ناقد «النيويورك تايمز» عن الكتاب: «إن أهم ما يميز الكتاب ــ إلى جوار جانبه الإنسانى المؤثر ــ هو اقتناع وودفوكس بأن نظام العدالة الأمريكى فى حاجة ماسة إلى الإصلاح».

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