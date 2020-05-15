سلوفاكيا تستعيض عن الحجر في المراكز الصحية بالتسجيل عبر الهواتف الذكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قررت سلوفاكيا إعفاء العائدين من الخارج من ضرورة التوجه إلى مراكز الحجر الصحي الرسمية المثيرة للجدل.

فقد أقر البرلمان اليوم الجمعة في براتيسلافا التطبيق الذي اقترحته الحكومة أمس بتسجيل العائدين أنفسهم عبر استخدام للهواتف الذكية والسماح لهم من خلاله بتطبيق الرقابة الذاتية داخل منازلهم.

وقرر البرلمان أنه حين يحمل العائدون إلى البلاد التطبيق الذي حددته الحكومة على هواتفهم الذكية فإن من الضروري أن يقضوا فترة الحجر لأربعة عشر يوما أيضا في منازلهم.

وبمجرد أن يغادروا منازلهم سيتم إرسال إشارة تنبيه من الهاتف إلى السلطات.

وذكر وزير الصحة ماريك كرايجي أن تطبيق البديل الهاتفي الذي أطلق عليه "حجر ذكي" سيتم بدءا من الأسبوع المقبل ما يتيح مغادرة مراكز الحجر المكتظة، بعد أن أقر البرلمان قرار استخدام التطبيق الهاتفي.