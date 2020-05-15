أكد أوجاستو إيناسيو المدير الفني السابق للزمالك، أنه لن ينسى تجربته كمدير فني مع القلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه هناك العديد من اللاعبين الرائعين المصريين، كما تحدث عن فترة تدريبه لمحمود عبدالمنعم "كهربا" في أفيس البرتغالي.

وقال إيناسيو في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس":«إيناسيو تجربتي مع الزمالك لن أنساها، أحببت جماهير الزمالك وفترة قيادتي لهم، مصر بلد جميلة ومليئة بالنجوم ولدي ذكريات جميلة مع الزمالك».

وبالحديث عن كهربا الذي دربه في أفيس البرتغالي:«كهربا لاعب ممتاز وكان معي في فريقي ولكن واجه صعوبات في البرتغال في البداية على مستوى اللياقة».

وعن اللاعب المصري وامكانياته:«في مصر هناك عدد كبير من اللاعبين المصرين الرائعين ولكن يجب على اللاعب المصري تنمية قدراته الذهنية وكهربا لاعب ممتاز وكان معي في فريقي ولكن واجه صعوبات في البداية على مستوى اللياقة».