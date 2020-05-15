موسكو تبدأ حملة اختبارات عشوائية واسعة النطاق لفيروس كورونا

تعتزم موسكو التي شهدت نحو نصف حالات الإصابات بفيروس كورونا، في روسيا إجراء تحاليل واسعة النطاق لمتطوعين بحثا عن الأجسام المضادة اليوم الجمعة في جهود لتحديد مدى انتشار الفيروس.

وقال مكتب عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في بيان: "سوف يتم دعوة نحو 70 ألف من سكان موسكو بشكل عشوائي كل بضعة أيام للخضوع للتحاليل المعملية".

سجلت روسيا أكثر من 260 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، ونحو 135 ألف حالة منها كانت في موسكو، فيما ترتفع الإصابات على مستوى البلاد بنحو عشرة آلاف إصابة يوميا على مدار الأسبوعين الماضيين، وفقا لجهاز مراقبة اتحادي.

وفي ظل البيانات التي سوف يتم الحصول عليها من التحليلات العشوائية بموسكو، يأمل المسؤولون في تحديد مدى قرب المدينة في الحصول على مناعة القطيع، بحسب البيان.

ويذكر أن مصطلح "مناعة القطيع" يعني اكتساب ما يكفي من السكان مناعة تجاه مرض ما لمنع انتشاره في منطقة معينة، وتشير التقديرات إلى أن هذه المناعة تتحقق عندما يكتسبها أكثر من 60% من السكان.

وقال مكتب العمدة: "هذه التحاليل سوف تساعد في الحصول على أكثر المعلومات اكتمالا وموثوقية بشأن العدد الحقيقي وانتشار فيروس كورونا في موسكو".

وأضاف أن القدرة على إجراء التحاليل يجب أن ترتفع إلى نحو 200 ألف لكل يوم بحلول نهاية الشهر الجاري. ولم يقدم إطارا زمنيا للتحاليل العشوائية.

وشهدت المعدلات اليومية للوضع بشأن فيروس كورونا المستجد في روسيا ارتفاعا جديدا خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، حيث تجاوزت من جديد حاجز الـ100 وفاة والعشرة آلاف إصابة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 10598 إصابة جديدة بالعدوى (مقارنة بـ 9974 في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في البلاد 262843.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين 85 من أقاليم روسيا، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (4748 حالة) ومقاطعتها (945 حالة).

وتماثل 4696 شخصا في روسيا للشفاء من كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 58226 شخصا.