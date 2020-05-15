الفلبين: تراجع إعصار فونجفونج إلى عاصفة مدارية شديدة

قال مسؤولون في الفلبين، إن إعصار فونجفونج الذي أجبر الآلاف من المواطنين على ترك منازلهم مع تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد، تراجعت شدته اليوم الجمعة وذلك مع مروره عبر جزيرة لوزون الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية بتراجع قوة الإعصار الذي ضرب المناطق الشرقية للبلاد، إلى عاصفة مدارية شديدة مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومتر في الساعة وهبات تصل إلى 150 كيلومترا في الساعة.

وأجُبر أكثر من 91 ألف شخص على ترك منازلهم جراء إعصار فونجفونج المصحوب برياح مدمرة وأمطار غزيرة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي واقتلاع الأشجار وأطاح بسطح المنازل.

وأشار مسؤولون محليون إلى تضرر المحاصيل والمنازل والبنى التحتية العمومية جراء الإعصار.

وصدرت الأوامر بإجلاء السكان في المناطق التي ضربها الإعصار على الرغم من تدابير الإغلاق التي تفرض على المواطنين البقاء في منازلهم من أجل احتواء انتشار وباء كورونا.

وقال مارك تمبال، المتحدث باسم المكتب الوطني للحد من مخاطر الكوارث، إنه تم تذكير فرق الطوارئ باتباع إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية من العدوى.

وأضاف تمبال أن السلطات تسمح الآن فقط لأفراد ثلاث عائلات يعرفون بعضهم البعض بالإقامة في غرفة واحدة، وذلك للتأكد من أنه لا يوجد أحد مريض بينهم .